Un nuovo sales manager entra nel Gruppo Settemari. Si tratta di Martino Dotti (nella foto), che si occuperà degli operatori di casa Uvet, Settemari, Amo il Mondo e Jump, gestendo le relazioni con l’ufficio commerciale.

Dotti, una ventennale esperienza nel comparto turistico cominciata dal mondo della distribuzione e già da sette anni inserito nella squadra dei promoter, lavorerà a stretto contatto con l'ufficio commerciale, coordinando le attività in sinergia con gli uffici marketing, gruppi e il booking.



Migliorare il rapporto con le adv

A Dotti faranno capo gli agenti operativi, in linea con una strategia che mira a potenziare la qualità del rapporto con le agenzie di viaggi e a valorizzare le singole professionalità della squadra vendite. E nei prossimi mesi è atteso l’ingresso di nuove figure che andranno a rafforzare la squadra per presidiare sempre meglio il mercato.



Una vision a lungo termine

“Al termine della mia esperienza formativa in Bocconi – ha commentato Dotti -, intraprendo con determinazione questo nuovo incarico, legato a una professione ricca di stimoli e nuovi obiettivi da conquistare. I brand Settemari, Amo il Mondo e Jump sono caratterizzati da qualità, affidabilità e capacità di visione: con grande entusiasmo mi dedicherò alla valorizzazione di questi loro preziosi asset, mettendomi al servizio della rete agenziale e dei miei validi colleghi. Sono molto grato a tutta l’azienda e all’amministratore delegato Ezio Birondi per la fiducia accordatami, motivo di orgoglio e incentivo a rappresentare al meglio le nostre eccellenze”.