Arriva a febbraio Seven Seas Splendor con 5 milioni di dollari di collezioni d’arte

Debutterà a febbraio Seven Seas Splendor, la nuova nave di Regent Seven Seas Cruises che ancor prima della crociera inaugurale ha già riscritto i termini delle crociere di lusso proponendo la più grande suite sul mare di tutti i tempi.

La The Regent Suite si estende infatti su 1.354 metri quadri e al suo interno ospita una spa privata e un letto realizzato artigianalmente da 200mila dollari.



La nave sta completando il suo allestimento, all’interno del quale è compresa una collezione d’arte dal valore di 5 milioni di dollari, con pezzi di 200 artisti fra cui Picasso, Joan Miro, Eduardo Arranz-Bravo, Juan Roberto Diago e Wilfredo Lam.



La collezione sarà in mostra permanente sulla Seven Seas Splendor, distribuita nelle aree comuni, dai ristoranti alle sale ai corridoi. La nave effettuerà crociere nel Mediterraneo e ai Caraibi.