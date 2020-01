Sri Lanka, Maldive e Mauritius nel 2020 di E-Week

Nuove destinazioni per il 2020 di E-Week, l’operatore online di Easyweeks. Sull’onda dell’andamento del 2019, il t.o. ha deciso di potenziare la sua programmazione grazie al consolidamento del rapporto con le agenzie.

Lo sottolinea Gianna Forlastro, managing director del t.o.: “Il 2019 ha visto il riconoscimento del nostro modo di lavorare e il consolidamento del rapporto con le agenzie di viaggi - spiega -; una crescita che ha portato apprezzabili risultati, riscontrabili sui prodotti proposti. È importante il rapporto che si sta creando con le adv, soprattutto perché basato sul passaparola e sull’affidabilità”.



Il prodotto principale del t.o. nel 2019 è stato la Scandinavia, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente. “Il nostro intento è una crescita attraverso proposte nuove e diversamente attrattive sul Nord Europa - prosegue Forlastro - ma non intendiamo fermarci qui. Abbiamo in mente di ampliare la programmazione, per orientarci verso altre destinazioni, oltre il Nord, e al quasi completamento dell’Oceano Indiano. Stiamo lavorando sulla programmazione Sri Lanka, con prodotti benessere e trekking oltre i tour classici in condivisione e privati, Maldive e Mauritius”.



Per quanto riguarda l’Ile Maurice, l’operatore propone un focus sul vivere come i locali: vi sono 3 proposte classiche mare”+ per il segmento medio combinati tra le diverse zone dell’isola sulla base di 7 notti con possibilità di estensione, includendo negli stessi itinerari ed escursioni-esperienze sul territorio.



“Il 2020 sarà un anno dedicato alle diverse attività che coinvolgeranno le agenzie di viaggi - aggiunge Manila Salvatelli, a.d. -: in particolar modo due Fam Trip sul nostro prodotto Nord Europa. Vogliamo cementare i rapporti basandoli sull’aspetto umano, di interazione e di conoscenza del territorio”.