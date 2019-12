In viaggio con lo youtuber: la proposta di Rolling Panda

Viaggi organizzati al seguito di tour leader molto particolari - gli youtuber - che garantiscono una base di follower altamente fidelizzata: è il progetto appena lanciato da Rolling Panda, marketplace b2b2c nato in Italia due anni fa.

Se state pensando a influencer specializzati in moda e outfit, siete fuori strada. Il primo progetto ha coinvolto Barbascura X, youtuber da oltre 300mila utenti, divulgatore scientifico e biologo, che insieme a un gruppo è partito per il Costa Rica alla scoperta della flora e della fauna locale, con un occhio di riguardo per la sostenibilità ambientale.



"Avevamo da tempo iniziato a indagare sulle collaborazioni con gli influencer del mondo travel ma le modalità utilizzate sul mercato non ci convincevano - spiega Andrea Spiaggiari (nella foto), fondatore di Rolling Panda -. Abbiamo deciso di creare questo progetto con Barbascura perché ha un approccio diverso dal solito".



Il tour è andato sold out in meno di due settimane, con un tasso di chiusura delle prenotazioni del 44 per cento (la media di mercato è del 10 per cento).



Un'opportunità anche per le adv, visto che Rolling Panda fa attività diretta sia sul cliente finale che sulla distribuzione organizzata e si avvia a chiudere l'anno raggiungendo il milione di transato. O. D.