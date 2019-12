Karisma investe sulla programmazione, in arrivo la linea Selected

Una nuova linea in grado di rispecchiare il know-how dell'operatore. Si aprirà con il lancio del prodotto 'Selected ' il 2020 di Karisma Travelnet. "Si tratta di una programmazione molto particolare che stiamo testando e che - spiega il titolare Luca Manchi - racchiuderà quelle che secondo noi sono le esperienze migliori da fare in una destinazione".

Un prodotto firmato e controllato in tutte le sue fasi dall'operatore, ma non necessariamente di categoria superiore: "A differenziarlo non sarà il numero di stelle, quanto piuttosto - precisa - la capacità di condensare il nostro know how su un determinato Paese".



Le prime proposte saranno lanciate a gennaio e secondo Manchi potranno essere apprezzate soprattutto da quelle agenzie che "non sono interessate solo a quotazioni o preventivi, ma ritengono che l'esperienza e i consigli di un operatore siano un valore aggiunto".



Amina D'Addario