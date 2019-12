Odyssey of the Seas, soste più lunghe in porto e nuove escursioni

Prenotazioni aperte e scalo a Civitavecchia nell’estate 2021 per Odyssey of the Seas, la nuova nave di Royal Caribbean International di classe Quantum Ultra.

Fra i plus presentti dall’ammiraglia di Royal Caribbean, soggiorni più lunghi in ogni destinazione, pernottamenti nelle città e nelle mete balneari del Mediterraneo.

La nave debutterà nel novembre 2020 navigando da Fort Lauderdale ai Caraibi, per poi continuare il suo anno inaugurale in Europa.

Estate sul Mediterraneo

A partire dal maggio 2021, la Odyssey of the Seas navigherà fra Santorini, Mykonos, Atene e Rodi, Efeso Napoli, Heraklion e Haifa, raggiungendo per una visita anche Gerusalemme, con itinerari da 7, 9 e 12 notti. Soste più lunghe - fino a 15 ore in ogni porto – e molte destinazioni in più con overnight .

"Odyssey definirà i nuovi standard delle avventure in Europa, offrendo ai croceristi un’eccezionale combinazione in termini di servizi e destinazioni nel Mediterraneo Orientale”, ha affermato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International.

Dopo il Mediterraneo, la Odyssey partirà per i Caraibi per visitare Curaçao, Aruba, Grand Cayman e Messico, con itinerari da 6 e 8 notti con partenza da Fort Lauderdale.



Tecnologia all'avanguardia

La nave della classe Quantum Ultra srappresenta l’ultima frontiersa in fatto di tecnologia, con SeaPlex, il più grande spazio interno per attività ricreative in mare, il primo Playmakers Sports Bar & Arcade, locale che dispone di tantissimi schermi televisivi per seguire in ogni momento la squadra del cuore o i grandi avvenimenti sportivi; il programma per bambini, Adventure Ocean completamente rivisto e una sala per ragazzi con videogiochi, musica e film.