In costa Crociere i sales manager, trasformatisi in ‘business partner’ proprio perché quella con le adv è una relazione di partnership biunivoca, sono al lavoro per insegnare a “Vendere valore”. E per continuare a recitare un ruolo da pionieri nel comparto crocieristico.

“Le escursioni stanno tornando al centro della domanda – dice il direttore commerciale Italia, Daniel Caprile (nella foto a destra insieme a Riccardo Fantoni)-. Da qui la necessità di puntare con grande attenzione non solo alle esperienze da praticare sulla nave, ma anche a quelle da vivere a terra, nei singoli Paesi toccati. Il tutto all’insegna di una customer experience concentrata su tecnologia e digitalizzazione”.

Il lusso per tutti

Anche nei confronti del target lusso la scelta di Costa è precisa: “Le nostre navi non dispongono per scelta di un’area riservata al lusso. Chi desidera un trattamento al top può scegliere la suite, che garantisce tutta una serie di benefit esclusivi. Ma la nave in sé è per tutti, andando ad abbracciare un target trasversale che è la forza e il futuro della nostra compagnia” chiude il direttore vendite Italia, Riccardo Fantoni.