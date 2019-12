Crociere: l'identikit del settore nelle festività natalizie

Il Mediterraneo resta la prima scelta, ma è il Medioriente ad avere il più alto tasso di crescita. È questa la fotografia delle scelte degli italiani per le crociere del periodo natalizio, le cui prenotazioni quest’anno risultano in aumento del 4 per cento rispetto allo scorso anno.

Secondo i dati dell’Osservatorio Ticketcrociere, gli itinerari nel Mediterraneo sono preferiti dal 38 per cento dei connazionali, seguiti da Caraibi (22) e Medio Oriente (21). Più lontani invece il Sud America (9 per cento) e l’Oriente (5).



Per quanto riguarda l’identikit del crocierista, in vetta ci sono le famiglie, oltre il 50 per cento, mentre il 46 per cento sono coppie. Sulla scelta domina l’attenzione al prezzo e la maggioranza opta per la cabina interna, mentre l’esterna con balcone è preferita dal 36 per cento. In calo rispetto all’anno scorso il budget medio: da 4.532 euro a 4.295.