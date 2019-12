Virgin Voyages alza le commissioni per la crociera inaugurale

Virgin Voyages ha annunciato che offrirà agli agenti di viaggi 6 punti percentuali extra di commissione per le prenotazioni delle crociere effettuate nella restante parte di dicembre.

In totale, dunque, la commissione per gli agenti potrà arrivare fino al 16% per la prima nave da crociera Virgin, la Scarlet Lady.



ll viaggio inaugurale dell’unità è previsto per aprile del prossimo anno.



La scelta di incrementare le retribuzioni, come riporta travelmole.com, è stata dettata dalla consapevolezza che gli agenti “giocheranno un ruolo chiave nel rendere il suo primo anno un successo”, ha sottolineato il presidente e ceo Tom McAlpine. Il quale ha anche affermato di considerare i dettaglianti “una vera estensione del nostro team”.