Una storia che ha tenuto banco durante tutto l’anno, cominciata con l’obiettivo di fondare un grande gruppo turistico acquisendo diverse realtà e non ancora conclusa fra dimissioni e querelle irrisolte. Tutto comincia la scorsa primavera, quando Arkus Network annuncia l’acquisizione de I Viaggi di Atlantide, ma dopo l’entusiasmo dei primi proclami l’affare non va effettivamente in porto.

I mesi successivi sono occupati dalla vicenda del Palermo Calcio, alla quale si affianca la crisi di Metamondo e il caso Amandatour.



I manager usciti di scena

Numerosi nel frattempo i manager che lasciano il Gruppo, da Mara Bardellini di Best Tours a Luisa Casarin di Metamondo, fino a Umberto Solimeno (nella foto con Salvatore Tuttolomondo), consulente di Arkus Network.



