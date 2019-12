Marcelletti alza bandiera bianca

di Remo Vangelista

Il 2019 si chiude con l’ennesima triste notizia per il tour operating. Marcelletti si avvia probabilmente a chiudere le attività. La voce girava da tempo e malgrado qualche trattativa alla fine non è rimasto che inviare una nota alle agenzie dove si spiega che ”le pratiche relative alle partenze 2020 non potranno essere lavorate pertanto vi verrà inviata biglietteria emessa a fronte dell’acconto versato”.

Una resa a tante situazioni che non andavano più nel verso giusto. Una dichiarazione pulita e asciutta che non ammette repliche ma rispetto per il presidente Guido Chiaranda e la sua Marcelletti. Un altro tour operator che si vede costretto ad alzare bandiera bianca di fronte a un settore che cambia veloce. A volte forse troppo veloce.



twitter@removangelista