Fruit incrementa il team per sostenere il lavoro delle agenzie

Fruit incrementa l’organico inserendo nel team due nuove figure. Si tratta di Raffaella Virno Lamberti e Maurizio Di Lallo, chiamati a ricoprire la carica di responsabile divisione commerciale interna e responsabile network agenzie. Fruit si impegna così con sempre maggiore costanza a raggiungere il maggior numero possibile di agenzie di viaggi, con le quali desidera mantenere un rapporto continuativo del quale si occuperà Raffaella Virno Lamberti.

Maurizio Di Lallo, invece, si occuperà di mantenere e incrementare i rapporti con i network.

Lavoro di squadra

“Siamo orgogliosi dell’ingresso di Lamberti e Di Lallo. La decisione di far fare un salto in avanti alla squadra risponde al nostro desiderio di crescere, ma va soprattutto nella direzione di essere sempre più vicini alle agenzie. Se si desidera occupare un posto importante sul mercato, non è possibile non riservare una speciale attenzione ai nostri partner, lavorando a stretto contatto con loro per trasmettere la nostra visione e le numerose novità del prossimo anno” ha dichiarato Andrea Langella, direttore commerciale di Fruit.