di Adriano Lovera

Un 'manuale' operativo Europa-Mondo più 11 cataloghi tematici. Un totale di circa 200 tour, per mille 700 partenze complessive e 80 novità rispetto all'anno scorso. Ecco i numeri dei nuovi cataloghi Boscolo 2020 per i viaggi di gruppo, presentati alla stampa e in fase di distribuzione nelle agenzie.

"Ci interessa presidiare lo scaffale, perché è lì che facciamo oltre il 90% delle vendite. Ma soprattutto puntiamo alla qualità" ha detto il direttore vendite, Salvatore Sicuso (nella foto). Tanta Italia nelle novità, "tutte studiate per valorizzare il territorio", come Piemonte/Valle d'Aosta in chiave enogastronomica, le Dolomiti, i Panorami del Veneto con o senza Venezia, le Eolie, Sardegna e Corsica.



"E un tour unico nel cuore di Napoli, che va dal Rione Sanità alla casa di Totò" ha aggiunto il product manager Domenico Cocozza. E poi 6 viaggi evento validi solo nel 2020, da Roma in occasione dei 500 anni di Raffaello a Cracovia, a 100 anni dalla nascita di Papa Woityla. Più novità grafiche, come i bollini 'best seller' o 'l'esperto consiglia'.