Arriva Sabre Red Launchpad, soluzione semplificata per agenti indipendenti

Nasce una nuova soluzione di prenotazione per agenti di viaggi nuovi o indipendenti. A crearla è Sabre, che ha sviluppato Sabre Red Launchpad come estensione di Sabre Red 360.

Sabre Red Launchpad riduce i tempi di formazione per gli agenti di viaggio nuovi nel settore. Fornisce, infatti, un modo più semplice per gli agenti indipendenti che attualmente non utilizzano un aggregatore per accedere ai contenuti e alle funzionalità offerte da Sabre.



Come le app di viaggio dei consumatori, Sabre Red Launchpad fornisce agli utenti un'interfaccia utente grafica (GUI) semplificata che li aiuta a fare acquisti e prenotare itinerari di volo, hotel e auto in pochi clic.