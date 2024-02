Tecnologia e turismo: i 6 Tech trend del 2024 per Phocuswright

di Gaia Guarino

Quali saranno i sei principali 'tech trend' che nel 2024 impatteranno sulla travel industry?

Lo rivela uno studio di Phocuswright, da cui si ricava come la prima tendenza riguardi lo scarso utilizzo delle nuove tecnologie nel travel a causa delle difficoltà per finanziarle. Da ciò derivano problemi nell'integrarle nei propri processi portando, talvolta, a una deludente esperienza per i viaggiatori.



Si cercherà, però, di implementare i profili digitali dei consumatori, così da veicolare messaggi e offerte sempre più cucite su misura.



Il terzo trend, invece, sposta il focus sulla sostenibilità. Ridurre le emissioni significa contenere il numero di viaggi aziendali, una misura che si potrebbe tradurre in un braccio di ferro tra il bene dell'ambiente e le necessità delle imprese.



La quarta tendenza accende i riflettori sull'AI. Nel 2024 si prevede che le aziende della travel industry accelereranno gli investimenti destinati alle applicazioni di intelligenza artificiale generativa.



Infine, secondo quanto si legge su traveldailynews.com, connesso al punto 4 è il 5: l'AI generativa avrà un ruolo fondamentale sul lavoro degli adv, sempre più autonomi anche nella creazione di contenuti in formato testuale, audio e video.



L'ultimo trend abbraccia il fenomeno delle valute digitali, che le banche centrali di tutto il mondo hanno iniziato a emettere. I plus, soprattutto rispetto alle criptovalute, sono una maggiore privacy, trasferibilità, comodità, accessibilità e sicurezza.