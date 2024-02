Arriva in Italia Around.Us, la guida a portata di smartphone

Una guida 2.0 che accompagna i turisti alla scoperta di tesori nascosti. Sbarca in Italia Around.Us, l’applicazione che aiuta i viaggiatori a scovare le principali attrazioni di una destinazione.

Grazie a una mappa interattiva, i turisti potranno individuare in pochi click i punti di interesse più importanti che si trovano nelle immediate vicinanze. L’applicazione, infatti, mostra le 10 principali attrazioni di un luogo scelto e la ricerca può avvenire tramite geolocalizzazione, posizione o parole chiave.



Oltre alle attrazioni imperdibili, l'applicazione suggerisce ai suoi utenti tutta una serie di monumenti e siti meno conosciuti e, con le sue 16.000 parole chiave, gli utenti possono partire alla scoperta del patrimonio del luogo in cui si trovano, ammirare siti naturali o monumenti dimenticati, fontane e stazioni ferroviarie, musei e case infestate, ponti sospesi e giardini pubblici.



Ad oggi l’app conta 12 milioni di siti selezionati e classificati in tutto il mondo, di cui 135.000 siti sono italiani e 4.000 di questi sono designati come “Patrimoni”.