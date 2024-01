I documenti di identità e di viaggio su un portafoglio digitale: arriva l’It Wallet

Dovrebbe arrivare in giornata il via libera del Cdm all’It Wallet, portafoglio digitale e gratuito che sarà integrato sull’App Io. Strumento su cui è al lavoro da oltre un anno il Dipartimento per la trasformazione digitale, fungerà da vero e proprio ‘portadocumenti’ elettronico.

Una volta a regime consentirà infatti ai cittadini di accedere facilmente a documenti di identità, di viaggio e certificati.



La tabella di marcia prevede tre fasi. La prima - riporta SkyTg24 - sarà di sperimentazione e coinvolgerà un numero limitato di persone per l’utilizzo di tessere sanitarie e di disabilità elettroniche.



Successivamente, tra la fine di giugno e settembre, sull’It Wallet potrà essere caricata - oltre ai due documenti già citati - la firma elettronica;ed entro ottobre la carta d’identità.



La terza e ultima fase, prevista per il prossimo autunno, vedrà invece il debutto sul portafoglio digitale anche del passaporto, della patente e di certificati, tra cui titoli di studio, iscrizioni agli albi e licenze professionali.



L’It Wallet rientra in un piano europeo, che prevede l’introduzione dei portafogli digitali in tutto il Continente entro il 2026.