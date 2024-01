Scalapay porta il Bnpl nel termale: accordo con Federterme

Il Buy now, pay later debutta nel termale. Scalapay ha siglato un accordo con Federterme, organizzazione che rappresenta oltre 350 realtà attive nel comparto.

Oltre ad agevolare l’introduzione del pagamento dilazionato Scalapay nelle strutture, l’accordo prevede anche la realizzazione nei mesi di dicembre e gennaio di webinar gratuiti per gli associati.



"Federterme è una realtà che da sempre supporta una categoria del turismo al contempo complessa e ricca di valore per il nostro territorio. Scalapay, in quanto fintech dal cuore italiano, ha l'obiettivo di allearsi alle federazioni di questo tipo per restituire il più possibile al turismo italiano - spiega Matteo Ciccalé, travel partnership director di Scalapay -. Con Federterme abbiamo messo a disposizione una task force interna per raccontare e supportare l'innovazione dei pagamenti ad albergatori e operatori nel settore del benessere termale. Vogliamo creare opportunità di crescita per un tessuto imprenditoriale pronto a cavalcare il futuro".