di Gaia Guarino

Con ricavi e margini in crescita, Expedia Group chiude il terzo trimestre 2023 con ottimi risultati. “Le prenotazioni complessive degli alloggi hanno raggiunto i 18,5 miliardi di dollari, con un incremento dell'8% sul 2022 e un valore record per il Q3 - commenta Marco Sprizzi, direttore, Market Management per l’Italia, Expedia Group -. I ricavi, pari a 3,9 miliardi di dollari, sono cresciuti del 9% rispetto al 2022, un primato se posto a confronto con qualsiasi altro trimestre”.

Inoltre, i ricavi b2b, pari a 995 milioni di dollari, hanno registrato un aumento sopra ogni aspettativa, con un +26% sullo scorso anno.



Per il 2024 Expedia Group si prepara a raccogliere i frutti di un lavoro dove al centro risiedono la tecnologia e la capacità di ‘fare squadra’ siglando collaborazioni importanti con partner di diversi settori.



“Le partnership tecnologiche annunciate di recente in Europa includono Ryanair, Icelandair e ADAC, evidenziando come Expedia Group risponda alla richiesta di viaggi, attivando nuovi partner europei e aumentando la loro esposizione” sottolinea Sprizzi.



“Ryanair, per esempio, sta sfruttando il White Label Template per lanciare Ryanair Rooms, una funzione con la quale i clienti del vettore potranno prenotare un hotel direttamente con il proprio volo”. Expedia Group, infine, permette ai supply partners di acquisire una maggiore ‘share of wallet’ e di ottenere visibilità.



Gli accordi conclusi poche settimane fa includono inoltre Turkish Airlines, Iberia Airlines, Sonder, TravelStaytion e le società di autonoleggio Alma, Drivalia, Green Motion e Record Go.



“La nostra tecnologia consente di accelerare lo sviluppo delle aziende - conclude Sprizzi -. Expedia Group è infatti un first-mover’ nell’adozione di tecnologie avanzate che ottimizzano così l’esperienza dei viaggiatori e dei partner”.