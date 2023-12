L'intelligenza artificiale ridisegna il viaggio: le prospettive

"Senza una riflessione di ampio respiro difficilmente il mondo del travel potrà uscire dall’impasse riguardante l’uso dell’intelligenza artificiale. Nel 2023 sono stati indubbiamente compiuti passi importanti a favore del suo impiego, grazie all’intraprendenza delle principali piattaforme dell’ospitalità: lo scorso giugno, ad esempio, Booking.com ha introdotto una versione beta di chat planner che utilizza ChatGpt. E ancora prima, ad aprile, Expedia aveva lanciato una funzione di trip planning gestita sempre mediante ChatGpt, dichiarando di aver risparmiato qualcosa come più di 2 milioni di ore di servizio in un singolo trimestre. A sua volta Hopper si è affidata ad algoritmi esclusivi prodotti dal machine learning, in grado di esaminare più di 8 anni di dati di viaggio e processare giornalmente 50 miliardi di prezzi in tempo reale...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)