Sita e Indicio, partnership per lo sviluppo dell’identità digitale

Un accordo per accelerare lo sviluppo e la diffusione delle identità digitali per i viaggi è quello stretto da Sita con Indicio.

Lo sviluppo di identità digitali o Digital Travel Credentials (Dtc) consente ai passeggeri di creare in modo sicuro una versione digitale del loro passaporto fisico, in linea con gli standard dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO).

La Dtc viene memorizzata come credenziale verificabile nel wallet sul cellulare del passeggero. In questo modo i viaggiatori mantengono il controllo dei propri dati personali e acconsentono a condividerli, se necessario, con diverse entità durante il viaggio. Prima del volo vengono condivisi solo i dati necessari del passeggero, che arriva in aeroporto pronto a volare con tutti i controlli dei documenti già completati.



"L'adozione delle identità digitali sarà la più grande innovazione tecnologica nel settore dei viaggi degli ultimi decenni – dice Jeremy Springall, senior vice president di Sita at Borders -. Semplificherà il processo di identificazione in ogni fase del viaggio e aprirà al settore del trasporto aereo l'opportunità di abbracciare pienamente i vantaggi del viaggio senza soluzione di continuità e dell'economia digitale”.



L'accordo arriva dopo una collaborazione in cui questa tecnologia è stata sperimentata con il governo di Aruba. I passeggeri in arrivo all'aeroporto internazionale Queen Beatrix hanno richiesto l'autorizzazione al viaggio utilizzando un processo semplificato che ha eliminato la necessità di inserire manualmente le informazioni contenute nei documenti di viaggio cartacei. Utilizzando una Dtc, i passeggeri hanno potuto acconsentire alla condivisione di tutti i loro dati rilevanti direttamente dal wallet digitale del cellulare a diverse entità, dal governo al porto d'ingresso ad altri punti di contatto come hotel o società di autonoleggio.