AI nel turismo: così può aiutare a soddisfare i clienti

Cosa vuole dire 'vacanza da sogno'? Per chi si occupa di travel marketing è una missione da portare a termine attraverso la personalizzazione del servizio. A supportarli c'è l'intelligenza artificiale, che consente oggi ai marketer del settore turistico di attingere a una ricca varietà di fonti ed entrare in contatto con il pubblico potenziale in modo efficace.

Utilizzando e combinando i dati provenienti dai contenuti generati dagli utenti, dalla cronologia e da altri movimenti online, le soluzioni di AI e apprendimento automatico possono aiutare i marketer ad adottare un approccio più incentrato sul cliente.



Traveldailynews.com riporta i risultati di una ricerca effettuata da Deloitte e spiega come, per esempio, l'AI sia in grado di identificare, tramite siti quali TripAdvisor, le destinazioni più popolari durante un certo periodo, o come un chatbot sia capace di dialogare con i visitatori di un sito e aggregare i loro dati. Una tecnologia che diventa giorno dopo giorno più sofisticata e che permette di stare al passo con le tendenze così da essere abili nell'individuare e anticipare la prossima novità. G. G.