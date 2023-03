TTG People, le ambizioni di Scalapay: ecco i prossimi progetti

"Puntiamo alla redditività, focalizzandoci sui piccoli acquisti e sul travel". Il ceo Simone Mancini traccia così la tabella di marcia di Scalapay per il 2023, anticipando a TTG Italia che "lanceremo presto una carta virtuale per acquistare online e nei negozi".

Il business della startup del 'By Now, Pay Later' si allarga e si trasforma, e il segmento turistico si conferma strategico per l'avanzata e l'espasione in Europa. Sono perciò diverse le novità in serbo per il settore. "Nei nostri piani c'è un focus sull'app, per offrire una migliore targettizzazione dei consumatori sul prodotto viaggi - racconta Matteo Ciccalè -. In estate sveleremo nuove partnership sul mercato spagnolo e francese e vogliamo crescere negli ambiti dei parchi divertimento e del termale". Una strategia, quest'ultima, dettata dal monitoraggio degli acquisti in app e che strizza l'occhio ai single, un target in crescita, in cui "la penetrazione del Bnpl è alta e che è sempre più propenso a spendere su viaggi ed esperienze legate al benessere".



Pagamento in 4 rate

Sulla roadmap anche il lancio "del pagamento in quattro rate", un supporto aggiuntivo alle adv sul fronte del cashflow e che porta avanti la mission della divisione travel. "Stiamo spingendo il settore a fare un cambio di mentalità - spiega Ciccalè -: usare il pagamento dilazionato con Scalapay come 'leva di marketing' per proporre al cliente un prodotto flessibile, piuttosto che una soluzione aggiuntiva di pagamento rateizzato". Una strategia che per le agenzie, per esempio, si è tradotta in un numero maggiore di conferme di preventivi, trovando terreno fertile nel target famiglie.