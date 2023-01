Problemi a milioni di indirizzi mail in Italia: Libero e Virgilio bloccati

Sono circa 9 milioni in totale gli account di posta che fanno capo ai provider Libero e Virgilio e che sono colpiti in queste ore da un disservizio che si prolunga da domenica sera.

Nel dettaglio, come afferma ilsole24ore.com gli utenti non riescono ad accedere alla propria casella di posta, anche nelle versioni professionali a pagamento. Secondo i provider in questione si tratterebbe di un problema tecnico in via di risoluzione.



Esclusa del tutto l'ipotesi di un attacco hacker, dunque i dati e le informazioni degli utenti sono ancora la sicuro.



Inoltre, una volta risolto l'errore, non ci sarà nessuna perdita di dati, viene garantito.