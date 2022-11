Hyperloop, futuro a rischio? Branson abbandona il progetto

Il sogno Hyperloop sta per infrangersi? Il progetto lanciato da Elon Musk con l’obiettivo di rivoluzionare il trasporto ferroviario sembra trovare sempre più ostacoli nel suo cammino. L’ultima tegola riguarda uno dei suoi principali azionisti e sponsor: Sir Richard Branson. Il patron del gruppo Virgin starebbe infatti per vendere le sue quote.

Secondo quanto riporta ilsole24ore.com, il magnate britannico non sarebbe più tanto convinto della buona riuscita del progetto, né della sua sostenibilità economica. Il super treno sembra infatti troppo costoso e troppo poco competitivo.



Le indiscrezioni che circolavano da qualche settimana sulla stampa inglese sembrano quindi trovare conferma. E la dipartita di Branson, insieme ad altri eventi, potrebbe indicare che il progetto si starebbe arenando. Secondo quanto rivelato da Bloomberg, il tunnel progettato a Howthorne (California) nel 2018 come prototipo sarebbe stato abbandonato e ora potrebbe essere utilizzato come parcheggio. Chissà questo cosa signifcherà per i progetti annunciati in Italia.