Turismo e big data: come profilare i clienti

L’accelerata digitalizzazione, intesa come utilizzo più espanso e trasversale dei dispositivi elettronici, ha fatto sì che l’ago della bilancia dell’organizzazione e dell’acquisto di viaggi e pernottamenti si spostasse quasi completamente sull’online, permettendo così la nascita del rapporto tra struttura ricettiva e cliente in un mondo nuovo, meno “umano” forse, ma non per questo meno interattivo e meno efficace, soprattutto in termini di targetizzazione e personalizzazione, anche su larga scala.

È l’analisi di Giacomo Pini, ceo di GpStudios, che, nella rubrica Hotel Hub sul nuovo numero di Turismo d’Italia, fornisce i consigli su come utilizzare al meglio i Big Data per conquistare clientela.



