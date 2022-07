Il turismo sul web continua ad attrarre nuovi soggetti alla ricerca di uno spazio nel settore. Ma al contempo fa registrare una volatilità non indifferente e se da una parte i nuovi siti segnano un record, dall’altra sono tantissimi quelli che scompaiono. E’ questa l’analisi che emerge dall’osservatorio Tourism in the Net e Registro.it, l’organismo responsabile dell'assegnazione dei domini internet.



I dati

Secondo quanto riportato da Italia Oggi, nel 2022 sono stati già registrato oltre 7.700 nuovi siti riconducibili al comparto, il 90 per cento dei quali suddivisi equamente tra ristorazione e alloggio. Una piccola fetta invece resta a tour operating e trasporto, con poco più di 300 new entry. Ma va anche considerato che il numero delle cancellazioni rimane elevatissimo: oltre 5.500 in questa prima parte dell’anno, un segnale chiaro di come si stia assistendo a una fase di transizione.

In senso assoluto al momento risultano quasi 150mila siti riconducibili al turismo con il dominio .it, una cifra che è cresciuta di oltre 500 punti percentuali negli ultimi 5 anni.