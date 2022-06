Airbnb, il divieto di feste diventa una regola

Airbnb, stop alle feste. Il ban per coloro che organizzano party negli alloggi prenotati tramite la piattaforma di affitti brevi divetna permanente.

L'azienda, come ricorda travelmole.com, aveva iniziato a bloccare le 'feste in casa' tre anni fa, in seguito ad alcuni incidenti che si erano verificati in Nord America.



Il divieto era stato temporaneo, ma vista l'efficacia del provvedimento l'azienda lo sta "codificando ufficialmente nella policy", come ha affermato Airbnb in un post sul blog.



La piattaforma ha precisato che gli ospiti che cercano di organizzare feste potrebbero essere soggetti a sanzioni, come la sospensione o la rimozione completa dell'account. Solo nel 2021 oltre 6.600 ospiti sono stati sospesi da Airbnb per questo motivo.