Microsoft sceglie i tool di Amadeus per i viaggi d’affari dei dipendenti

Microsoft si affida ai servizi di Amadeus per i viaggi d’affari dei suoi dipendenti. Il colosso informatico si avvarrà delle soluzioni Cytric per pianificare, prenotare e modificare le trasferte.

Inizialmente, Microsoft testerà i servizi Cytric by Amadeus su un gruppo selezionato di dipendenti. In questa fase è previsto il lancio di Cytric Easy e l’integrazione di Cytric Travel in Microsoft 365.



“Microsoft e Amadeus hanno una vision e un forte commitment per offrire le soluzioni migliori per il settore dei viaggi e non solo - spiega in una nota Rudy Daniello, executive vice presidente di Amadeus Cytric Solutions -. Siamo focalizzati sulla ricerca continua di innovazioni in grado di supportare Microsoft e crediamo che Cytric by Amadeus possa superare i confini di ciò che il settore del corporate travel ha visto fino a questo momento. È un'opportunità estremamente stimolante per noi, che confermiamo il nostro impegno nell'innovazione tecnologica dei viaggi per migliorare l'esperienza dei viaggiatori su scala globale”.



Secondo Eric Bailey, global travel director for Microsoft, “questo traguardo pone un altro tassello indispensabile per integrare la tecnologia nel sistema di prenotazione dei viaggi e nell'esperienza a destinazione. Vogliamo semplificare ogni aspetto dei viaggi d'affari per i nostri dipendenti e Cytric lo fa grazie alla sua esperienza utente intuitiva. Abbiamo una partnership in corso con Amadeus e una vision comune, come parte di una collaborazione più ampia, per ridefinire il corporate travel. Siamo soddisfatti del fatto che anche i nostri dipendenti beneficeranno di questa vision e di questa esperienza”.