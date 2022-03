Uber corteggia il turismo: arriva Explore, il servizio per prenotare musei ed esperienze

di Livia Fabietti

Uber allarga gli orizzonti e lancia Explore, un nuovo servizio che arricchisce l’offerta rendendo la nota applicazione sempre più versatile. Basta inserire il nome della destinazione prescelta per scovare, in modo pratico e veloce, concerti, eventi ma anche prenotare ristoranti, musei etc. e, volendo, anche una corsa in auto per arrivare a destinazione.

Inoltre, sulla base della cronologia dei propri acquisti, l’app è in grado di suggerire nuove esperienze in linea con i propri gusti.



Il servizio, come sottolinea travelpulse.com al momento è disponibile in diverse località degli Stati Uniti (Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Memphis, Minneapolis – St. Paul, New Orleans, New Jersey, lo Stato di New York, Orlando, San Antonio, San Francisco e Seattle) oltre a Città del Messico, ma sarà presto esteso anche ad altre città.