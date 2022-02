Scalapay: al via la nuova partnership con Ermeshotels

Gli hotel clienti di Ermeshotels entrano a far parte del circuito di Scalapay. La formula che dilaziona in tre rate i pagamenti del soggiorno sta diventando un trend innegabile e molti hotel stanno cogliendo questa nuova opportunità per accrescere la clientela e aumentare lo scontrino medio. ErmesHotels, punto di riferimento in Italia nel settore dei sistemi e della consulenza distributiva per l’hotellerie, è il primo partner di questa tipologia ad adottare la soluzione di pagamento offerta dalla scaleup italiana.

Oltre 900 realtà italiane ed estere che gestiscono la propria vendita attraverso i sistemi di ErmesHotels da oggi troveranno, all’interno della propria piattaforma, la possibilità di far pagare i clienti in tre rate, incassando immediatamente l’intero importo del

Matteo Ciccalé, partnerships director travel di Scalapay, ha spiegato: "E’ per noi un grande valore che ErmesHotels abbia scelto Scalapay per supportare la digitalizzazione dell'ospitalità, permettendo alle strutture di massimizzare le prenotazioni dirette con un sistema di marketing innovativo, che rende qualsiasi tipo di vacanza più sostenibile. Gli albergatori potranno così incentivare il pagamento totale anticipato, la caparra o il saldo, con un pagamento lento”.



Marco D’Amore ceo di ErmesHotels, ha aggiunto: “Siamo felici di essere il primo booking engine e sistema distributivo per hotel a collaborare con Scalapay. Questo accordo produce due importanti risultati: il primo, a tutto beneficio degli hotel nostri clienti, è quello di vedere ampliata l’accessibilità alla propria struttura grazie alla rateizzazione del pagamento del soggiorno, anche dopo il check-in. Questa opportunità aiuterà l’hotel ad incrementare il potere di acquisto dei clienti, il valore medio del soggiorno e migliorerà la conversione degli acquisti ottenendo gli incassi immediatamente senza nessun rischio per l’albergatore. Il secondo importante risultato è quello di avere un’ulteriore soluzione all’interno del nostro nuovo strumento denominato Payment & Collection Manager, che si propone di dare una soluzione efficace e innovativa ai nostri clienti”.