Almawave acquisisce il 100% di The Data Appeal Company

Il 2022 si presenta come un anno di sviluppo per The Data Appeal Company. Al 31 dicembre scorso, infatti, la società guidata da Mirko Lalli (nella foto) ha sottoscritto un accordo vincolante con Almawave S.p.A., società quotata in borsa parte del gruppo AlmavivA, per l’acquisizione del 100% del capitale sociale.

“The Data Appeal Company ha un fit perfetto per il perseguimento e rafforzamento dei nostri obiettivi strategici: condividiamo infatti la medesima visione sull’AI, incentrata sull’idea di facilità d’uso, verticalità delle soluzioni e scalabilità delle stesse nel mondo – dice Valeria Sandei, amministratore delegato di Almawave -. Data Appeal è cresciuta a tassi molto rilevanti ed anche per quest’anno prevede risultati outperforming, con un piano evolutivo di crescita che la pone su una traiettoria di costante creazione di valore”.



Anche Mirko Lalli, ceo e founder di The Data Appeal Company, commenta con soddisfazione la neo acquisizione: “L’acquisizione di Data Appeal da parte di Almawave è un enorme riconoscimento del lavoro svolto, del valore creato e del percorso tracciato per gli anni a venire. È con grande soddisfazione ed entusiasmo che iniziamo questa nuova fase di sviluppo che ci permetterà di crescere più velocemente e rafforzarci anche sui mercati internazionali. Manteniamo salda la mission di democratizzare e semplificare i processi data-driven attraverso la tecnologia e l’intelligenza artificiale, e uniamo le forze con una delle società di riferimento in questo settore”.



L’acquisizione non dovrebbe modificare l’organigramma di Data Appeal: gli attuali key managers – si legge in una nota - saranno confermati nelle proprie posizioni e focalizzati in modo ancor più significativo al raggiungimento del piano definito, in Italia e all’estero.