di Alberto Caspani

La vacanza del futuro è destinata a recuperare l’originario senso della 'vacatio' latina. “Un’interruzione da ciò che ci costringe - spiega Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica intervenuto al Buy Tourism Online di Firenze - e, proprio per le necessità lasciate emergere dalla pandemia, basata su un completo stacco sia mentale che fisico: obiettivi su cui il fondatore di Facebook sta lavorando già dal 2011, puntando a far vivere esperienze senza preoccupazioni di sorta. Il cosiddetto frictionless sharing, cui oggi tutti noi dobbiamo guardare”.

Per il turismo diventa inevitabile un’integrazione con le tecnologie che abbattono i limiti dello spazio, in primis prodotti esperienziali stimolati dall’uso della Realtà Aumentata, della Realtà Virtuale o di ologrammi 7D, ma anche di risorse umane attinte da quel bacino di 23.5 milioni di lavoratori che - secondo i rapporti di consulenza PwC - sono in via di formazione per i nuovi ruoli della digitalizzazione. Se non tutti avranno la possibilità di acquistare biglietti da 450mila dollari per viaggi nello spazio, come proposto da Virgin Galactic, il metaturismo darà comunque valore di mercato all’illusione.



“Fra la partenza e l’arrivo fisico - ha evidenziato Giovanni Boccia Artieri, professore di sociologia dell’Università degli Studi di Urbino - dobbiamo aspettarci percorsi flessibili e imprevedibili, rispetto ai quali potrebbe essere il mondo virtuale a irrompere in casa, anziché il turista a spostarsi altrove”.