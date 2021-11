Kayak rafforza la partnership con Amadeus

I viaggiatori oggi cercano modi semplici e veloci per confrontare tutte le opzioni di viaggio in un unico ambiente, valutando l'accesso a risultati di ricerca veloci e di alta qualità come fondamentali.

Per questo la nuova partnership che Kayak e Amadeus hanno stretto, rinnovando il loro accordo IT, comprende l’adozione da parte del motore di ricerca della soluzione MetaConnect.

"Attraverso il nuovo accordo con Amadeus, possiamo continuare ad innovare e testare nuove funzionalità senza che ciò abbia un impatto sui nostri utenti o sulle nostre compagnie aeree partner, per un'esperienza di ricerca dei voli complessivamente migliorata – dice Ko Baryiames, chief technology officer di Kayak -. La fiducia dei viaggiatori è fondamentale. Il nostro obiettivo è quello di continuare a fornire un'eccellente esperienza di shopping online ai nostri utenti, rendendo l'esperienza di ricerca e prenotazione il più semplice possibile".



Grazie a una suite che permette di ottenere risultati di ricerca istantanei, la tecnologia di ricerca di Amadeus consentirà a Kayak di continuare a elaborare miliardi di richieste attraverso le sue piattaforme ogni anno.



"Kayak è stato un driver chiave per la nostra attività di ricerca ed innovazione per molti anni, e siamo orgogliosi di ampliare la nostra partnership - spiega Gabriele Rispoli (nella foto), direttore commerciale di Amadeus Italia -. I motori di ricerca sono essenziali per rendere i viaggi accessibili a tutti, e noi continueremo a sviluppare soluzioni tecnologiche potenti che mettano i viaggi a portata di click".



Con Amadeus MetaConnect, Kayak può anche creare una ricerca semplificata e un flusso di prenotazione assistita per un'esperienza utente di alta qualità con tassi di conversione più elevati per i partner airline.