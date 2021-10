Expedia: nuovo accordo con Lufthansa City Center

Expedia Partner Solutions ha annunciato un primo accordo con Lufthansa City Center International individuandolo come uno dei fornitori a livello globale per gli alloggi. Le agenzie internazionali Lufthansa City Center, al di fuori della Germania, avranno la possibilità di lavorare attraverso Eps Rapid Api o Expedia travel agent affiliate program.

L'accordo si estende a più di 85 paesi in tutto il mondo e permette ai membri delle Lcc internazionali di avere a disposizione tariffe competitive per le camere d’hotel e un sistema di prenotazione veloce e flessibile. Le agenzie che scelgono di accedere al servizio tramite Eps Rapid Api hanno a disposizione più di 700mila proprietà di oltre 35 diversi tipi, in 35mila destinazioni nel mondo. Gli agenti che scelgono Expedia TAaap avranno accesso a 1,6 milioni di proprietà a livello globale, comprese le case vacanze.



"Siamo orgogliosi di collaborare con Lufthansa City Center International e di lavorare per la sua rete di franchising internazionali - ha spiegato Alfonso Paredes, senior vice president di Expedia Partner Solutions -. L'accordo fornisce alle agenzie la possibilità di accedere al nostro inventario e ai nostri servizi alle loro condizioni e di offrire ai clienti una più ampia scelta di alloggi a tariffe altamente competitive".



Martina Groenegres, managing director di Lufthansa City Center International, ha aggiunto: "Siamo lieti di annunciare Expedia Partner Solutions come uno dei nostri fornitori globali per la prenotazione di alloggi. Molte delle nostre agenzie di viaggio Lcc lo hanno specificamente richiesto in virtù della grande offerta di cui dispongono. Con una maggiore scelta di alloggi sia pay now che pay at checkout e una tecnologia Api affidabile, attraverso questa partnership le nostre agenzie possono incrementare la scelta e la flessibilità in offerta sia per i viaggiatori d'affari che di piacere".



L’introduzione dell’agente virtuale, disponibile con Expedia Taap, sarà estesa anche alle agenzie Lcc per aiutare i clienti a risolvere facilmente e in autonomia alcune questioni e richieste relative ai servizi.