Microsoft rilascia Windows 11: i dispositivi compatibili e come installarlo

Windows 11 è disponibile da oggi. Il nuovo sistema operativo di Microsoft è ora scaricabile in modo completamente gratuito, ma non tutti i dispositivi lo supportano. Ecco perciò i requisiti per istallare l’aggiornamento.

I device compatibili, riporta Corriere.it, devono avere un processore da 1 GHz con due o più core e 64-bit, 4 Gb di Ram e almeno 64 Gb di memoria interna.



Lo schemo deve essere almeno Hd (720p) e dai 9 pollici in su.



L’installazione di Windows 11 può richiedere diverse ore e arriva sotto forma di un aggiornamento attraverso Windows Upgrade.



Tra le novità del nuovo sistema operativo sviluppato da Microsoft, un’interfaccia grafica simile ai Mac di Apple, funzionalità ottimizzate per lo smart working e maggiore compatibilità con le App Android.