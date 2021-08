TikTok supera Facebook e diventa il nuovo re dei social

Prima venne Facebook, che mandò in soffitta il suo antenato mySpace. Poi arrivò Instagram, che si affermo come uno dei principali social per il turismo, dal momento che si basava sulla forza delle immagini. E poi Messenger e WhatsApp, riuniti tutti insieme nella ‘galassia’ di Facebook.

Ma ora il re dei social è un’altro: TikTok ha proseguito la sua marcia passo dopo passo, arrivando a superare anche il colosso di Mark Zuckerberg. E ora, come riporta corriere.it, è arrivato il momento del sorpasso.



Una nuova sfida anche per chi usa i social per la promozione del turismo, dal momento che TikTok si distingue nettamente per format, target di riferimento e tipologia di comunicazione. Il mondo travel italiano per ora non sembra ancora essere sbarcato in forze sulla piattaforma. Ma potrebbe essere solo questione di tempo, considerata la spint alla piattaforma che è arrivata anche dalle Olimpiadi.