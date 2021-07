Arriva la startup Yookye per il turismo esperienziale smart

Recensioni certificate, offerte su misura e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Si basa su questi tre pilastri la startup Yookye.

“Noi di Yookye abbiamo pensato di sfruttare l’esperienza di chi conosce in prima persona un territorio, che a breve combineremo con le capacità predittive e analitiche dell’intelligenza artificiale - spiega il ceo & fuonder Paolo Taricco - . In questo modo offriamo al turista la possibilità di prenotare alloggi e attività su misura, senza spendere tempo prezioso di fronte a uno schermo confuso fra un’infinità di siti e piattaforme verticali”



L’utente si può registrare su yookye.com inserendo le proprie preferenze di viaggio. In pochi minuti l’operazione è completa e il sito passa tutte le informazioni agli esperti locali più adatti. Questi a loro volta elaborano le informazioni fornite dall’utente per formulare tre proposte su misura. Ogni proposta comprende una struttura extralberghiera in cui alloggiare, servizi di trasporto ed esperienze. Al turista non resta che selezionare l’offerta più invitante e prenotare.



Yookye nel frattempo sta sviluppando un motore basato su Artificial Intelligence, che permetterà di automatizzare al massimo l’offerta.