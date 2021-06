Travelport e Amazon Web Service rivoluzionano la vendita dei viaggi al dettaglio

Travelport e Amazon Web Services hanno messo a punto una partnership per utilizzare la tecnologia cloud avanzata e accelerare la trasformazione digitale della vendita al dettaglio dei viaggi.

La collaborazione verterà sull'ottimizzazione della piattaforma di nuova generazione di Travelport recentemente lanciata, Travelport+. Inoltre guiderà l'innovazione nel merchandising dei viaggi con il lancio di un nuovo programma che consentirà di incorporare talenti dalla comunità delle startup tecnologiche.

"L'industria dei viaggi ha faticato a tenere il passo con il ritmo del cambiamento nella vendita al dettaglio digitale - ha spiegato Greg Webb, ceo di Travelport -. Questa collaborazione è stata progettata per affrontare proprio questo tema. Il patrimonio di vendita al dettaglio di Aws lo rende qualificato per ottimizzare le piattaforme di vendita al dettaglio digitali, semplificare ambienti complessi e consentire un'innovazione rivoluzionaria nello spazio della vendita al dettaglio di viaggi. Con Aws come nostro provider cloud preferito, creeremo un futuro più semplice, più intelligente e migliore per la vendita al dettaglio di viaggi".



Come parte della collaborazione a lungo termine, Travelport migrerà la sua piattaforma globale che collega agenzie di viaggi e fornitori di viaggi ad Aws. Utilizzerà inoltre le tecnologie Aws, tra cui quelle di high performance computer, archiviazione, sicurezza, analisi, machine learning e database per offrire un'esperienza di prenotazione dei viaggi più rapida, semplice e personalizzata. In aggiunta, Travelport utilizzerà Aws Managed Services per fornire competenze operative affidabili per ottimizzare l'efficienza e la sicurezza della piattaforma.



"Travelport utilizza la flessibilità, l’adattabilità e l'affidabilità del cloud leader mondiale per fornire la velocità e le informazioni necessarie per mettere il cliente al primo posto - ha aggiunto Adam Selipsky, ceo di Amazon Web Services -. Sfruttando il più ampio e approfondito set di funzionalità cloud e l’infrastruttura globale di Aws, Travelport può migliorare le prestazioni della sua piattaforma e continuare a sviluppare nuovi modi per semplificare l'esperienza di prenotazione dei viaggi".