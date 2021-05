Blastness: record di prenotazioni nelle ultime due settimane

Con oltre 2,3 milioni di euro in prenotazioni sull’insieme dei canali elettronici in una singola giornata, lo scorso 16 maggio Blastness ha raggiunto un nuovo record. Il dato viene confermato da una settimana, quella dal 10 al 16 maggio, nella quale si è registrato il triplo delle prenotazioni convertite e tracciate rispetto alla stessa settimana del 2019.

La stagione turistica si preannuncia quindi promettente, in quanto nelle ultime due settimane sull’intero portfolio pari a oltre 800 hotel si è registrato un buon incremento delle prenotazioni online.



Record anche per le vendite dai siti ufficiali, che hanno superato i 730 mila euro in una sola giornata, superando il record di oltre 460 mila registrato nel 2019.