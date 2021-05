di Amina D'Addario

“Non ci sono ricette facili per tornare a correre, ma il tema dei dati e delle competenze digitali è cruciale per la crescita del comparto turistico”. A puntare l’attenzione sull’importanza della Data Intelligence per agganciare la ripresa è stato Enrico Bellini, public policy manager di Google, intervenendo al primo appuntamento dei “Dialoghi sul Turismo” promossi da Isnart con la media partnership di TTG Italia e LaPresse.

“Il digitale deve diventare una risorsa per il comparto turistico. Oggi serve per analizzare e fornire informazioni in relazione ai flussi e alle abitudini della domanda, ma anche per sviluppare nuove competenze all’interno delle piccole imprese”.



I progetti per il turismo

Diversi, quindi, i progetti messi in campo dal big player in questo ambito. “A luglio - ha spiegato Bellini - abbiamo lanciato ‘Italia in Digitale’, un piano da 900 milioni di dollari in 5 anni che ha come obiettivo quello di formare 700 mila persone sulle skill digitali”.



Risale invece allo scorso gennaio il debutto di Hotel Insights, "una nuova piattaforma gratuita che - ha precisato Bellini - da una parte aiuta i proprietari alberghieri a capire come cambia la domanda e, dall’altra, a utilizzare queste informazioni per tradurle in veri e propri asset a sostegno della propria attività”.