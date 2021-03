Axis Communications presenta 'Axis Streaming Assistant'

L’epoca attuale ha portato alla ribalta la necessità di effettuare collegamenti in streaming. La tematica è stata affrontata anche nel corso del webinar organizzato questa mattina da Axis Communications, che ha analizzato i migliori sistemi di streaming.



Grazie alle soluzioni live broadcast di Axis, che garantiscono la migliore trasmissione in streaming, è infatti possibile offrire un'esperienza professionale per tornare a far incontrare e collaborare le persone a distanza, in qualsiasi momento e luogo. Al riguardo l’azienda ha proposto un approfondimento su questi temi, illustrando le tecnologie più avanzate e le loro funzionalità applicabili in diversi campi e in più contesti.



“All’interno della nostra ampia offerta in questo ambito, la serie Axis V59 offre un'eccellente qualità video e audio di qualità da studio per trasmissioni professionali e live streaming. Axis Streaming Assistant è un’innovativa soluzione che supporta lo streaming proveniente da più telecamere e che consente di utilizzare una soluzione Axis in una vasta gamma di situazioni, dalla trasmissione di eventi al monitoraggio in diretta, grazie alla semplice integrazione con le diverse piattaforme” ha spiegato Claudio Crippa, sales engineer di Axis Communications.