Travelport lancia il suo rebranding completo

Una nuova identità visiva per Travelport, che è stata creata come parte del primo rebranding completo effettuato dall’azienda.

"Questo è un rebranding olistico - ha spiegato Jen Catto, chief marketing officer -. Pur mantenendo l'essenza di ciò che rende grande Travelport, abbiamo perfezionato la nostra visione, ciò che rappresentiamo, come agiamo, come guardiamo alle cose e come commercializziamo la nostra attività. Cosa ancora più importante, questa è una nuova promessa che stiamo facendo ai nostri clienti; lavoreremo più duramente di chiunque altro per costruire un futuro migliore, più semplice e più intelligente per il travel retail".

La nuova identità visiva di Travelport può essere già vista sul suo sito web e sui suoi canali social, che ora includono anche Instagram. Il rebranding completo di tutti gli asset, inclusi i prodotti e gli uffici, sarà completato nei prossimi mesi.



"Travelport si è trasformata - dichiara il ceo Greg Webb -. "Ora siamo completamente concentrati su ciò che sappiamo fare meglio: mettere in collegamento acquirenti e venditori che condividono la nostra passione per l’offerta di esperienze di viaggio eccezionali. Il nostro nuovo marchio riflette tutto questo: ciò che siamo diventati, attraverso i nostri investimenti nelle persone, nei prodotti e nella tecnologia giusti, e la nostra visione per il futuro, mentre ci prepariamo ad un anno di progressi significativi per Travelport”.