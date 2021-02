Due nuove iniziative per facilitare la vita degli agenti di viaggi alle prese con la crisi legata al Covid sono quelle che arrivano da Expedia Partner Solutions per Expedia Travel Agent Affiliate Program.

Package rates

Tutte le agenzie partner di Expedia Taap, infatti, a partire da oggi avranno a disposizione le package rates, ossia le tariffe preferenziali che sono solitamente riservate a un gruppo selezionato di partner. In questo modo le adv potranno offrire ai viaggiatori uno sconto medio del 20% sull'alloggio se prenotato insieme a una componente di trasporto, con un vantaggio competitivo sulle tariffe da proporre.



Si mantiene il livello

Inoltre, Expedia ha deciso di riconfermare per il 2021 il livello di affiliazione raggiunto dalle agenzie a prescindere dal numero di prenotazioni effettuate. In questo modo si metteranno le adv al riparo da un calo nel livello di partnership e dalla riduzione delle commissioni che un abbassamento di status solitamente comporta.



“Le iniziative odierne fanno parte di un più ampio pacchetto di misure che Expedia TAAP ha introdotto per aiutare i suoi partner agenti di viaggi nella crisi Covid19” si legge in una nota.



Per venire incontro alle difficoltà della distribuzione, lo scorso anno, Expedia ha reso rimborsabile il 70% delle proprie tariffe riclassificando la stragrande maggioranza delle tariffe non rimborsabili, aiutando così gli agenti a fornire maggiore flessibilità e rassicurazione ai propri clienti. Inoltre, la società ha sviluppato una funzionalità self-service aggiuntiva che consente agli agenti di annullare autonomamente le prenotazioni invece di chiamare il centro servizi di Expedia, offrendo loro più scelta quando si tratta di accedere al supporto di cui hanno bisogno.