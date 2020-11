Hospitality Marketplace: quattro giorni per albergatori e travel tech

Un evento streaming di quattro giorni per far incontrare le aziende del travel tech con quelle dell'ospitalità: va in scena dal 1 al 4 dicembre Hospitality Marketplace, organizzato da Diego Fernandez Perez De Ponga, del Gruppo Palladium Hotel, HyperGuest, Travel Singularity e il team di FunnelTV, in partnership con Travel Tech e Hospitalitynet.

Trasmesso simultaneamente dal canale FunnelTV su Linkedin, YouTube e Facebook, l'evento, che conta oltre mille iscritti, è strutturato per stimolare il networking tra 40 aziende specializzate in revenue, distribuzione, operativo e marketing e gli albergatori alla ricerca di nuovi fornitori.



"Marketplace è nato con una missione - spiega Diego Ferandez Perez De Ponga, direttore corporate del revenue del Gruppo Palladium Hotel -: democratizzare la tecnologia per gli albergatori e diventare uno spazio dove le aziende tech possono portare i loro prodotti al mercato". O. D.