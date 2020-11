Viaggi virtuali: promozione e prodotti per trovare clienti

L’emergenza sanitaria ha chiuso di colpo le frontiere in tutto il mondo. Dopo un primo momento di smarrimento generale, l’industria turistica ha iniziato a far fronte alla situazione confezionando prodotti innovativi nell'unico modo possibile: usando la digitalizzazione.

Social network, azioni di web marketing e soprattutto realtà virtuale sono diventati un valido alleato per agganciare nuovi clienti e mantenere il contatto con quelli già fidelizzati: in alcuni casi, il turismo virtuale è riuscito a fare un passo oltre, diventando un prodotto a pagamento.



Il trend della realtà virtuale era già in forte ascesa prima che il Covid-19 bloccasse tutto. Ora la domanda è capire quanto di questo patrimonio virtuale rimarrà anche una volta terminata l'emergenza, diventando un modo innovativo per ispirare i viaggiatori.



