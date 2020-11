Intelligenza artificiale e hospitality: HBenchmark stringe un accordo con Zucchetti

Usare l'intelligenza artificiale per aiutare le strutture ricettive a ottimizzare le proprie strategie di business: nasce con questo obiettivo l'accordo siglato tra HBenchmark e Zucchetti.

L'intesa mira infatti a integrare la piattaforma di hospitality data intelligence con le soluzioni gestionali studiate da Zucchetti per questo mercato verticale. In pratica, HBenchmark permette la trasmissione in tempo reale alle strutture ricettive di metriche elaborate da algoritmi proprietari per dare informazioni di data intelligence sulle quali costruire la propria strategia commerciale e di promozione.



Grazie alla nuova integrazione, quindi, i clienti possono conoscere i prezzi medi del mercato, la velocità di arrivo delle prenotazioni sul territorio, ottenere informazioni su prezzi e occupazione per ogni canale, segmento di mercato, nazionalità e soprattutto valutare eventuali investimenti in base alle informazioni di redditività sul settore nel mercato locale. O. D.