Il nuovo mercato dei virtual meeting

Se è vero che il business travel nasce per fare incontrare le persone e lavora affinché questo continui, le società non stanno perdendo tempo e si fanno trovare pronte per offrire anche le occasioni di incontro a distanza, inevitabilmente sempre più richieste dalle imprese. Un terreno su cui il business travel e il Mice finiscono per intrecciarsi. "È vero. Già dai primi giorni di lockdown abbiamo organizzato per i clienti decine di virtual meeting" dice l'ad di Uvet Gbt, Enrico Ruffilli. Ma perché uno studio o un'azienda dovrebbe pagare un Tmc, quando è possibile scaricare un qualunque software gratis, tipo Zoom? Questione di qualità. "Un conto è riunire una ventina di colleghi. Un altro è organizzare un... (continua nella digital edition)