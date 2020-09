Sabre: Andreas Syrigos succede a Marco Benincasa

Sabre Corporation ha annunciato che Andreas Syrigos assumerà un ruolo più ampio per guidare l’ attività di Travel Solutions in Italia, Spagna e Portogallo. Secondo quanto riportato da Travel Daily News, Syrigos sarà responsabile della crescita di Sabre e guiderà le vendite in Italia, Spagna e Portogallo in sostituzione di Marco Benincasa, che lascia l'azienda per perseguire progetti imprenditoriali personali dopo otto anni alla guida dell’area Sud Europa di Sabre e dopo 30 anni nel settore dei viaggi.

Syrigos fornirà anche supporto alle agenzie clienti di Sabre. "Syrigos ha alle spalle più di 20 anni di lavoro nel settore tecnologico e una comprovata esperienza nel sostenere il lavoro delle agenzie - ha affermato Antonella Vecchio, vicepresidente, vendite e distribuzione - Europa e Africa di Sabre Travel Solutions -. È un leader commerciale, appassionato di tecnologia e si occuperà di coadiuvare il lavoro delle adv".



Sabre ha recentemente ridisegnato le sue attività focalizzate sulle compagnie aeree e sulle agenzie di viaggi. Con questo riallineamento, l'azienda mira a servire i propri clienti in entrambe le aree in modo più efficiente.