La ripartenza del turismo potrebbe essere sostenuta anche dagli ultimi scenari che vanno aprendosi in campo tecnologico. Un esempio è quello del 5G. Come segnalato dall’Ansa, l'accesso a comunicazioni, dati e servizi quasi illimitati e in tempo reale, per i turisti potrebbe significare accedere a una nuova modalità di viaggio, che inizia prima di imbarcarsi, continua nelle località scelte e termina ben oltre il rientro grazie ai social e alla creazione di community in grado di condividere le esperienze di viaggio.

La tecnologia porta con sé anche un nuovo modo di interagire con altri turisti che abbiano preferenze simili e addirittura con la popolazione locale.



Per aziende e agenzie, nel totale rispetto della privacy, significa riuscire a mettere meglio a fuoco tendenze e abitudini per proporre vacanze realmente su misura.

In base al report ‘Merged reality’ di Ericsson, il 25% degli intervistati nel settore del turismo, già attivo nello sperimentare nuove tecnologie, crede che presto esploreremo le destinazioni attraverso informazioni e mappe abilitate in realtà aumentata e virtuale, soprattutto quando il 5G sarà effettivo sullo smartphone.



Grazie alla velocità del 5G poi, le tecnologie che spostano un alto contenuto di dati avranno presto il potenziale necessario per portare il turismo verso un livello successivo, in grado di riaccendere nei consumatori la voglia di viaggiare, candidandosi anche come supporto ideale a chi viaggia per affari.